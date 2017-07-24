Полузащитник «Спортинга» В. Карвалью настроен перейти в «Арсенал»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Вилльям Карвалью заинтересован в переходе в лондонский «Арсенал», сообщает Record. 25-летний игрок сборной Португалии хотел бы продолжить карьеру в том клубе, где играл его кумир — французский нападающий Тьерри Анри.
В свою очередь, «канониры» готовы заплатить за хавбека € 30 млн, которые желает получить «Спортинг». Отмечается, что в сезоне-2014/15 лондонцы предлагали за Вилльяма Карвалью € 23 млн, но получили отказ.
В минувшем сезоне Вилльям Карвалью провёл 32 матча в чемпионате Португалии и дважды поразил ворота.
«МС», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» готовы отдать € 30 млн за В. Карвалью