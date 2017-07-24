Моуринью: всегда говорю своим игрокам не рисковать в товарищеских играх

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал травму полузащитника команды Андера Эрреры, полученную в матче Международного кубка чемпионов с «Реалом». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу отпраздновали манкунианцы.
«Андеру было очень больно, иначе он бы не покинул поле. Нужно дождаться вердикта врачей. Всегда говорю своим футболистам, чтобы они не рисковали в товарищеских матчах. Если есть малейшее подозрение на травму – проси замену, ведь результат матча не важен. Это был очень болезненный контакт, прямо напротив тренерской скамейки. Возможно, задеты рёбра», — приводит слова Моуринью официальный сайт «МЮ».
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