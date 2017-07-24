В «Боруссии» Д очень недовольны сообщениями СМИ об Обамейянге

В дортмундской «Боруссии» очень недовольны сообщениями немецких СМИ относительно нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга. Газета BIld распространила сообщение о том, что габонский футболист с января продолжит карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». «Боруссия» после этого информацию опровергла.
«Такими сообщениями сводят с ума болельщиков. На информационном поле выявилось новое качество, которое очень удивляет. К сожалению, это качество позитивным не назовёшь, когда оно приводит к опровержению информации», — цитирует интернет-портал Goal спортивного директора «Боруссии» Михаэля Цорка.