Венгер: «ПСЖ» нацелился на Неймара, когда не смог приобрести Алексиса Санчеса

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер считает, что «ПСЖ» обратил внимание на форварда «Барселоны» Неймара после того, как не смог заполучить нападающего «канониров» Алексиса Санчеса. Ранее появилась информация, что «Арсенал» отклонил все предложения «ПСЖ» по чилийцу.
«Не думаю, что Санчес летал в Париж. Поскольку «ПСЖ» не смог приобрести Санчеса, то нацелился на Неймара. Я читал L’Equipe на протяжении трёх-четырех последних дней. Газета плавно перешла от слухов о Санчесе к Неймару. Сегодня они рассказывают про Неймара, а три дня назад говорили про Алексиса. Но я уже несколько раз чётко дал понять, что Санчес не продаётся», — приводит слова Венгера Goal.