Защитник «Реала» Эрнандес: хочу учиться у Марсело

Новый защитник мадридского «Реала» Тео Эрнандес отметил, что очень рад тому, что будет играть в одной команде с таким футболистом, как Марсело Жуниор. Эрнандес намерен извлечь как можно больше пользы от совместной работы с игроком сборной Бразилии.
«Игра в „Реале“ с таким футболистом многое для меня означает. Я перешёл в „Реал“ для того, чтобы учиться и продолжать прогрессировать. Передо мной в лице Марсело футболист очень высокого уровня. Хочу учиться у Марсело и получать его помощь. Именно это я и должен делать», — приводит слова Эрнандеса AS.
Касемиро: всегда говорю, что Марсело — игрок, удивляющий меня больше всех