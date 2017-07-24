Канищев: Дриусси не стоит петь дифирамбы, а Дзюбу рано усаживать на скамейку

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Канищев высказал мнение, что пока не стоит сравнивать нападающих петербургского клуба Артёма Дзюбу и новичка Себастьяна Дриусси, который в домашней игре 2-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:1) забил два мяча.
«Сложно сказать, что «Зенит» с Дриусси на острие атаки выглядит острее, чем с Дзюбой, поскольку мы видели только две игры. Причём не яркие, а скорее посредственные. Видно, что Дриусси ищет моменты, что и привело к двум забитым голам. Однако может так случиться, что в дальнейшем в течение многих матчей он и близко не окажется в голевой ситуации. Поэтому, давайте подождём с выводами, посмотрим. Пока понятно, что аргентинец умеет работать с мячом и правильно выбирать позицию, но не более того. Поэтому не стоит петь ему дифирамбы, а Дзюбу усаживать на скамейку. Слишком рано ещё», — цитирует Канищева «Спорт уик-энд».