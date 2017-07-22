Дриусси: футбол в России для меня абсолютно другой, но я всё принимаю спокойно

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился впечатлениями от домашнего матча с «Рубином» (2:1) во втором туре РФПЛ и отметил, что продолжает привыкать к российскому футболу.
«Первый тайм сложился не в нашу пользу, но в итоге у нас всё получилось, мы очень довольны. Впечатления от России и российского футбола? Футбол здесь абсолютно другой. Это мой первый шаг в Европу, скажем так. Но я всё принимаю со спокойствием. Знаю, что хорошо адаптируюсь. А город очень красивый», — сказал Дриусси в программе «По горячим следам».
Видео победного гола Дриусси в матче против «Рубина» можно посмотреть в YouTube.
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