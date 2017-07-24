Болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком в матче с «Туном»

Болельщики «Сьона» признали российского вратаря Антона Митрюшкина лучшим в составе команды в выездной встрече 1-го тура чемпионата Швейцарии с «Туном». Как сообщает официальный «твиттер» клуба, за голкипера проголосовал 51% респондентов.
Отметим, что «Сьон» в этом матче победил со счётом 1:0, а Митрюшкин провёл на поле все 90 минут. В следующем туре «Сьон» также на выезде 30 июля проведёт матч против «Лозанны».
В прошлом сезоне 21-летний россиянин провёл в чемпионате Швейцарии 35 матчей, в которых пропустил 55 мячей.
«Сьон» обыграл «Тун» в 1-м туре чемпионата Швейцарии, Митрюшкин отстоял на ноль