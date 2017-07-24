Элбер: с Хамесом «Бавария» сможет выиграть Лигу чемпионов

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Элбер считает, что клуб принял очень верное решение, взяв на правах аренды полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. Футболиста сборной Колумбии очень хотел видеть в рядах своей команды главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти, знающий его по совместной работе в «Королевском клубе».
«Родригес — сильный футболист. Надеюсь, он сможет оправдать надежды у нас. В „Реале“ у него было мало шансов проявить себя, так что надо вооружиться терпением. Посмотрим. Если он будет играть так же, как на последнем чемпионате мира, значит, мы получили суперфутболиста. С Хамесом «Бавария» сможет выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Элбера Abendzeitung.
Рибери считает, что проблемы Хамеса в «Реале» могут быть полезны «Баварии»