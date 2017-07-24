Поульсен: «РБ Лейпциг» не удастся бороться с «Баварией» на равных

Нападающий «РБ Лейпциг» Юссуф Поульсен не верит в то, что его команде удастся в очередном сезоне вести равную борьбу с мюнхенской «Баварией» за титул чемпиона Германии. По итогам предыдущего сезона команда Ральфа Хазенхюттля заняла 2-е место в турнирной таблице, уступив мюнхенцам.
«Лейпцигу определённо не удастся бороться с „Баварией“ на равных. Но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы повторить успех минувшего сезона. Однако это сложно будет сделать, испытывая нагрузку выступления на трёх турнирах. Особенно это относится к первой половине сезона», — приводит слова Поульсена Spox.
Хазенхюттль: «Бавария» не является мерилом для «РБ Лейпциг»