ВТБ не выплатил «Динамо» 600 млн рублей, обещанные за выход в РФПЛ

Как стало известно «Чемпионату», при передаче контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо» ВФСО представитель ВТБ обещал выплатить клубу разовую премию в 600 млн рублей.
Это было анонсировано на заседании президиума Центрального совета общества «Динамо», на котором решался вопрос о передаче 75% акций клуба. Бело-голубые обеспечили себе выход в РФПЛ в апреле, однако средства до сих пор не были перечислены.
Ранее стало известно, что «Динамо» имеет серьёзные финансовые задолженности перед игроками по итогам прошлого сезона. Футболистам должны премиальные за победы в отдельных матчах чемпионата ФНЛ, а также общий бонус за победу в турнире и решение задачи по выходу в Премьер-Лигу.
Руководство «Динамо» не выплатило футболистам бонус за выход в РФПЛ