Мальдини: Бонуччи — отличная покупка, но бороться за скудетто «Милану» ещё рано

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини выразил мнение, что даже приход защитника Леонардо Бонуччи не позволит россонери побороться за скудетто.
«Я не знаю, что случилось между Бонуччи и „Ювентусом“. Конечно, трудно найти хорошего центрального защитника, а Бонуччи — один из лучших на этой позиции. Разумеется, Леонардо — отличная покупка для „Милана“.
И всё же мне кажется, что им ещё очень рано бороться за скудетто. Думаю, „Милан“ будет бороться за место в Лиге чемпионов», — сказал Мальдини в эфире Sky Sport Italia.
Кандрева: слухи про интерес «Челси» приятны, но я рад играть за «Интер»