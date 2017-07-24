Касемиро: почему бы Неймару не перейти в «Реал»? Мы бы его хорошо встретили

Полузащитник «Реала» Карлос Касемиро прокомментировал информацию о том, что его партнёр по сборной Бразилии и форвард «Барселоны» Неймар может перебраться в «ПСЖ». Касемиро пошутил, что Неймару следует рассмотреть вариант с «Реалом».
«Всё зависит от решения Неймара, но почему бы ему не перейти в „Реал“? Мы бы его хорошо встретили», — приводит слова Касемиро Goal, отмечая, что бразилец шутя произнёс их.
«Неймар — отличный игрок, я восхищаюсь им. Он знает, что делает, у него есть поддержка, а его отец — отличный человек. Если он покинет „Барселону“, то я желаю ему удачи, куда бы он ни перешёл. Неймар очень важен для сборной Бразилии», — добавил Касемиро.
Альба: не думаю, что сообщение Пике о Неймаре было шуткой