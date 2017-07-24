Защитник «МЮ» Бейи дисквалифицирован на три матча под эгидой УЕФА

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи дисквалифицирован на три матча под эгидой УЕФА, сообщается на сайте организации.
Ивуарийский футболист наказан за эпизод, произошедший 11 мая в концовке ответного матча «МЮ» с «Сельтой» (1:1) в 1/2 финала Лиги Европы. Бейи получил прямую красную карточку за удар в лицо нападающего испанской команды Йона Гвидетти. Помимо наказания для футболиста «МЮ» получил предупреждение из-за задержки и позднего начала матча.
Из-за дисквалификации Бейи не сыграет с «Реалом» (8 августа) в матче за Суперкубок УЕФА, а также пропустит первый тур Лиги чемпионов. Один матч дисквалификации защитник уже отбыл в финале Лиги Европы.
Фердинанд: этой ночью Бейи не уснёт, «МЮ» лишился своего лучшего защитника