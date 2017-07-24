Игнашевич готов сыграть за ЦСКА в первом матче с АЕК

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что защитник Сергей Игнашевич готов сыграть в первом матче с АЕК в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. 38-летний футболист не выходил на поле в этом сезоне из-за травмы, полученной ещё в прошлом сезоне.
«Игнашевич сейчас с нами, тренируется. Он готов играть. Вполне возможно, он выйдет на поле», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Матч АЕК — ЦСКА пройдёт в Афинах завтра, 25 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.
Гончаренко: у ЦСКА есть проблемы, ошибки в защите — стараемся исправить ситуацию