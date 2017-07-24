Президент «Вероны»: ошеломлён словами Кассано, клуб всегда важнее одного игрока

Президент «Вероны» Маурицио Сетти прокомментировал поступок нападающего Антонио Кассано, который во второй раз за последнюю неделю объявил о своём уходе из профессионального футбола.
«Я ошеломлён словами Кассано о том, что ему не хватает мотивации. Подчеркну, что он всё ещё на контракте в «Вероне», и хочу добавить, что у нас команда всегда важнее одного футболиста. Верона – это историческое и страстное место, которое заслуживает уважения к себе. Мы будем продолжать работу, чтобы команда могла бороться за достижение своих задач», — цитирует президента сайт «Вероны».