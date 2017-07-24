Набабкин не полетел в Грецию на первый матч ЦСКА с АЕК из-за простуды

ЦСКА провёл тренировку на стадионе «Олимпик — Спирос Луис» в Афинах в преддверии первого матча с АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Алан Дзагоев тренировались в общей группе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов. Игнашевич в текущем сезоне из-за восстановления от травмы на поле ещё не выходил, а Дзагоев получил повреждение в матче 2-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:3). Защитник Кирилл Набабкин не полетел в Грецию из-за простуды.
Матч АЕК — ЦСКА пройдёт в Афинах завтра, 25 июля. Начало — в 20:30 по московскому времени.
Игнашевич готов сыграть за ЦСКА в первом матче с АЕК