Лучший игрок года академии «Челси» сезона-2016/17 отдан в аренду «Витессу»

18-летний полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт подписал новый контракт с клубом до 2021 года и отправился в аренду в голландский «Витесс» на предстоящий сезон.
«Лучший игрок года академии „Челси“ сезона-2016/17 переходит в голландский клуб. Маунт блистал в составе сборной Англии на Евро U19, сделав голевые передачи в моментах с обоими голами в финале турнира, когда англичане обыграли сборную Португалии. Полузащитник также выигрывал Юношескую лигу УЕФА с „Челси“, в который он перешёл в возрасте шести лет», — информирует сайт «Челси».
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