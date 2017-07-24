ЦСКА попросил болельщиков воздержаться от использования метро в Афинах

ЦСКА в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК из Афин (25 июля) попросил болельщиков воздержаться от использования метро.
«Полицейское управление Афин, исходя из соображений безопасности, настоятельно рекомендует болельщикам красно-синих воздержаться от использования метро в день матча. Вход на гостевой сектор будет осуществляться через ворота номер 20», — сообщается на официальном сайте ЦСКА.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов АЕК — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.