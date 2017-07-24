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ЦСКА попросил болельщиков воздержаться от использования метро в Афинах

24 июля 2017, понедельник. 20:57. Футбол

ЦСКА в преддверии первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК из Афин (25 июля) попросил болельщиков воздержаться от использования метро.

«Полицейское управление Афин, исходя из соображений безопасности, настоятельно рекомендует болельщикам красно-синих воздержаться от использования метро в день матча. Вход на гостевой сектор будет осуществляться через ворота номер 20», — сообщается на официальном сайте ЦСКА.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов АЕК — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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24 июля 2017, понедельник
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