Сарсания: переговоры о трансфере Ригони продолжаются, контракт не подписан

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал слова агента полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони о том, что футболист на этой неделе должен подписать контракт с сине-бело-голубыми.
«Пока контракт с ним не подписан. Переговоры продолжаются. Думаю, что всё решится в ближайшие дни», – сказал Сарсания в интервью «Фонтанке».
Действующий контракт 24-летнего Ригони с «Индепендьенте» истекает летом 2019 года. В составе команды из города Авельянеда полузащитник провёл 45 матчей, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач.
Агент: Ригони станет игроком «Зенита» на следующей неделе