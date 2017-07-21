Агент: Ригони станет игроком «Зенита» на следующей неделе

Агент Хуан Крус Оллер, представляющий интересы полузащитника «Индепендьенте» Эмильяно Ригони, сообщил, что игрок продолжит карьеру в «Зените». Также Оллер опроверг появившуюся информацию о том, что аргентинский клуб отказался продать игрока сине-бело-голубым за € 9,5 млн.
«Информация об отказе «Индепендьенте» от сделки неверна! Более того, Ригони станет игроком «Зенита» на следующей неделе. Переговоры по его переходу завершены на 90%, сейчас обговариваются последние детали. Раскрыть их я пока не могу», — цитирует Оллера «Спорт день за днём».
Действующий контракт 24-летнего Ригони с «Индепендьенте» истекает летом 2019 года. В составе команды из города Авельянеда полузащитник провёл 45 матчей, забил 13 голов и сделал 7 голевых передач.
«Индепендьенте» отказался продать Ригони «Зениту» за € 9,5 млн