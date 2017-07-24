Божович: во 2-м тайме игра была такая, какую хотят видеть в тульском «Арсенале»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от победы над клубом «СКА-Хабаровск» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «канониров».
«Думаю, во втором тайме игра была такая, какую мы хотим видеть. Наверняка будет лучше, но нам противостояла непростая команда — хорошо защищалась, хорошо играла с „Зенитом“. В первом тайме у нас были моменты, когда мы могли забить ещё, а так получилась нервная концовка.
Джорджевич? Очень хорошее движение, два острых момента создал. У него, думаю, есть будущее. В эпизоде с голом показалось, что мяч чуть отскочил от скользкого поля. Поэтому голкипер пропустил", — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
Гол Ткачёва принёс тульскому «Арсеналу» победу над «СКА-Хабаровск»