«Зенит» подтвердил уход Маурисио

«Зенит» подтвердил уход из команды полузащитника Жозе Маурисио. Ранее бразилец объявил о том, что покидает питерский клуб, в своём «инстаграме».
«Футбольный клуб «Зенит» и бразильский полузащитник Маурисио достигли договорённости о расторжении контракта спортсмена.
Маурисио присоединился к сине-бело-голубым в начале 2016 года, провёл 42 матча, забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи. Вместе с «Зенитом» бразилец выиграл Кубок и Суперкубок России.
«Зенит» благодарит Маурисио за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере!» — сообщается на официальном сайте клуба.
Маурисио объявил о расторжении контракта с «Зенитом»