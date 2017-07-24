Маурисио объявил о расторжении контракта с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио сообщил, что расторг контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию сторон.
«Я хотел бы поблагодарить «Зенит» и его болельщиков за их поддержку в течение этих полутора лет, когда я жил в Санкт-Петербурге и носил футболку клуба! Сегодня мы полюбовно расторгли контракт, и в ближайшее время я объявлю мой новый клуб для тех, кто болеет за мой успех и желает лучшего для меня и моей семьи. Удачи, «Зенит»!», — написал Маурисио в своём «инстаграме».
Бразилец перешёл в «Зенит» в 2016 году. Контракт 28-летнего футболиста с питерцами был рассчитан до 2019 года.
Источник: «Зенит» и Маурисио договорились о расторжении контракта