«Суонси» отказался продавать «Эвертону» Сигурдссона и за £ 45 млн

«Эвертон» сделал вторую попытку приобрести полузащитника «Суонси Сити» Гилфи Тора Сигурдссона. «Ириски» увеличили сумму предложения с £ 40 млн до £ 45 млн (с € 45 млн до € 50 млн), но «лебеди» вновь ответили отказом, утверждает Sky Sports.
Действующий контракт Гилфи Сигурдссона с «Суонси Сити» истекает летом 2020 года.
Сигурдссон забил 9 голов (3 — с пенальти) и отдал 13 результативных передач в 38 матчах минувшего сезона АПЛ (37 — с первых минут). Также 27-летний исландец получил две жёлтые карточки.