Венгер: Жиру готов к конкуренции в «Арсенале», ему это нравится

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможном уходе нападающего Оливье Жиру из лондонского клуба.
«Жиру готов к конкуренции, ему это нравится. Вы же знаете, как он привык выкладываться на поле. Мне нравится, как он реагирует на происходящее. Он сфокусирован и настроен на работу, что и показал в предсезонном турне», — цитирует Венгера Sportsmole.
В минувшем сезоне француз принял участие в 40 официальных матчах, забил 16 голов и отдал 7 результативных передач. Этим летом «канониры» купили у «Лиона» нападающего Александра Ляказетта, усилив конкуренцию в линии атаки.
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