«Эвертон» проведёт матч в честь умершего 6-летнего болельщика «Сандерленда»

«Эвертон» проведёт благотворительный матч в честь шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури, скончавшегося 7 июля после продолжительной борьбы с раком, сообщает Daily Mail. Игра пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» 3 сентября.
Лоури получил известность после того, как в прошедшем сезоне многие футболисты и клубы английской Премьер-лиги оказали ему поддержку. Брэдли подружился с нападающим «Сандерленда» Джермейном Дефо и в марте этого года вышел с ним на поле перед матчем сборной Англии в отборочном турнире ЧМ-2018.
Дефо не смог сдержать слёз, отвечая на вопрос о 6-летнем Лоури, болеющем раком