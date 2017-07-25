Спортивным директором «Баварии» может стать ван Боммель

Новым спортивным директором мюнхенской «Баварии» может стать бывший полузащитник немецкого гранда Марк ван Боммель, сообщает Eurosport.
Согласно информации источника, голландец является фаворитом в списке рассматриваемых «Баварией» кандидатов.
Ранее президент мюнхенцев Ули Хёнесс рассматривал ван Боммеля в качестве помощника главного тренера команды Карло Анчелотти. Что же касается должности спортивного директора, то Хёнесс обещал назвать преемника Маттиаса Заммера в ближайшие шесть недель.
Ван Боммель защищал цвета «Баварии» с 2006 по 2011 год.