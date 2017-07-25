«Севилья» планирует до 28 июля подписать контракт с Хесусом Навасом

«Севилья» практически договорилась с экс-полузащитником «Манчестер Сити» Хесусом Навасом о подписании трёхлетнего контракта, сообщает AS. Несмотря на то, что переговоры немного затянулись, стороны планируют завершить сделку уже на этой неделе.
«Севилья» хочет подписать соглашение до пятницы, 28 июля, когда команда отправится в Лондон для участия в Emirates Cup. Навас в настоящее время является свободным агентом и тренируется индивидуально.
Полузащитник уже защищал цвета «Севильи» с 2003 по 2013 год. За этот промежуток времени он сыграл за испанскую команду 376 матчей, в которых стал автором 31 гола и 83 результативных передач. После этого Навас перешёл в «Манчестер Сити».
«Севилья» возобновит переговоры с Х. Навасом насчёт его возвращения