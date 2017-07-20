«Севилья» возобновит переговоры с Х. Навасом насчёт его возвращения

Руководство «Севильи» собирается возобновить переговоры с бывшим полузащитником «Манчестер Сити» Хесусом Навасом, сообщает Marca.
Андалусский клуб заинтересован в услугах своего экс-футболиста и хотел бы вернуть его в свои ряды. Сам Навас, который также видит себя только в «Севилье», в данный момент не имеет клуба и тренируется индивидуально.
Цвета «Севильи» Навас защищал с 2003 по 2013 год. За этот промежуток времени он сыграл за испанскую команду 376 матчей, в которых стал автором 31 гола и 83 результативных передач. После этого он перешёл в «Манчестер Сити».
В «Севилье» подтвердили интерес к Навасу и Нолито