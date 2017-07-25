Алаба не планирует покидать «Баварию»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба сказал, что смена клубной прописки не входит в его планы. Футболист сборной Австрии чувствует себя в немецком гранде достаточно комфортно и не видит оснований для перемен.
«В данный момент я чувствую себя в „Баварии“ хорошо и думаю только о своём клубе. Каждый сам должен принимать решения относительно своей жизни и будущего», — приводит слова Алабы интернет-портал Goal.
К Алабе всегда проявляли интерес некоторые европейские гранды. Среди них, в частности, были и мадридский «Реал» с «Барселоной».