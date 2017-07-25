Оляс: переход Неймара в «ПСЖ» очень рискованный с финансовой точки зрения

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал возможный переход нападающего «Барселоны» Неймара в «ПСЖ».
«Я не уверен, что этот переход пойдёт на пользу экономике французского футбола. Как экономический аналитик, я смотрю на этот трансфер с финансовой точки зрения. Сделка в общей сложности обойдётся в более чем € 500 млн за пять лет. Если мы пытаемся создать позитивную динамику и удержать экономическое равновесие, то эту сделку стоит считать очень рискованной», — приводит слова Оляса Goal.
Ранее защитник «Барселоны» Херард Пике сообщил, что Неймар не покинет каталонский клуб этим летом.