Аспиликуэта: после титула 3 года назад «Челси» выдал ужасный сезон, это урок нам

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о подготовке к сезону, которую столичный клуб в настоящее время проводит в Китае и Сингапуре.
«После того как мы стали чемпионами три года назад, мы выдали ужасный следующий сезон, и мы должны вынести из этого урок. Мы все ожидаем большого сезона от себя. Мы начали предсезонку, проведя 10 дней на тренировочном поле в Кобхэме. Мы усердно работали, чтобы многое сделать. Мы очень рады побывать в Китае. Нас очень хорошо встретили, мы насладились этим моментом, и теперь мы здесь, в Сингапуре. Лично я никогда не был в этой стране. Это большой опыт для всех нас, чтобы представлять клуб в этой стране, играть в футбол и стараться выигрывать матчи. За этим мы здесь», — цитирует защитника пресс-служба «Челси».