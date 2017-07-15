Аспиликуэта: в АПЛ соперничаешь с шестью или семью большими командами

Защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ.
«Мы с нетерпением ждём начала сезона в АПЛ. Разумеется, это большой турнир для нас, мы знаем, насколько сложно в нём победить, ведь мы дважды выигрывали трофей за последние три года. Но мы готовы сражаться. Теперь каждая команда будет играть с особым настроем против чемпионов, и мы должны хорошо подготовиться психологически, чтобы бороться с этим.
АПЛ — лига, в которой ты соперничаешь с шестью или семью большими командами. Очень тяжело предсказать чемпиона до начала сезона. Большим соперником будет команда, с которой ты играешь в следующем матче, с каждой командой тяжело играть, поэтому мы должны выполнять свою работу в каждой игре", — цитирует Аспиликуэту сайт «Челси».