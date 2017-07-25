«Штутгарт» продлил контракт с главным тренером Вольфом

Руководство «Штутгарта» приняло решение продлить контракт с главным тренером команды Ханнесом Вольфом до лета 2019 года. В клубе довольны работой этого специалиста.
«За последние 10 месяцев мы почувствовали большое уважение и доверие со стороны команды, клуба и болельщиков. Для меня большая честь и привилегия продолжать идти по этому пути со „Штутгартом“. Мы сделаем всё, чтобы оправдать доверие клуба и болельщиков», — приводит слова Вольфа официальный сайт клуба.
В минувшем сезоне «Штутгарт» играл во второй Бундеслиге, но вернулся в элиту немецкого футбола.