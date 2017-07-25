Гришин: после игр с «Анжи» и «Локомотивом» есть некоторые опасения за ЦСКА

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «армейцами» и греческим АЕК.
«Жду тяжёлой игры, так как говорят, что в Греции очень жарко. Тем не менее мы все ждём победы. ЦСКА надо выходить в групповой этап Лиги чемпионов. По силам ли им это? Игра с АЕК многое покажет, а в четвёртом квалификационном раунде соперники будут ещё серьёзнее, поэтому будет ещё тяжелее.
После игр с «Анжи» и «Локомотивом» некоторые опасения за ЦСКА есть. Невооружённым глазом видны проблемы в обороне. Но игра на игру не приходится», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча АЕК – ЦСКА. Начало – в 20:30 мск.
Видео пресс-конференции Виктора Гончаренко и Алана Дзагоева можно посмотреть на «Чемпионате».