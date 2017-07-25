Ребров, Маклаков и Мацуев проведут жеребьёвку Детского кубка чемпионов

Голкипер московского «Спартака» Артём Ребров, ветераны клуба Валерий Рейнгольд и Николай Киселёв, а также известные артисты, болельщики красно-белых Алексей Маклаков и Денис Мацуев примут участие в жеребьёвке финального турнира всероссийского этапа Детского кубка чемпионов «Лукойл». Она пройдёт 28 июля в Зале славы музея столичного клуба на стадионе «Открытие Арена». Помимо гостей, участниками жеребьёвки станут юные финалисты турнира, которые смогут ознакомиться с историей проведения Кубка СССР и самим хрустальным трофеем, переданным на хранение спартаковцам как победителям его последнего розыгрыша.
Напомним, что отборочные игры всероссийского этапа детского турнира в нынешнем году состоялись в городах проведения Кубка конфедераций, в рамках которого двенадцатилетние участники из 40 городов России посетили арены и записали приветствия на разных языках для футбольных болельщиков. По результатам самих соревнований всероссийский финал в Москве разыграют футболисты «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Рубина», «Амкара», «Кубани», Курска и Калининграда, которые поспорят за путёвку на международный финал в Софию. Игры пройдут на полях спартаковской академии в период с 12 по 15 августа.
Детский кубок чемпионов «Лукойл» объединяет более 30 стран-участниц под лозунгом «Играем против расизма». Основная его миссия – популяризация активной позиции России в профилактике любых форм дискриминации в преддверии чемпионата мира — 2018. Послами проекта в разных странах также являются Бранислав Иванович, Уэсли Снейдер, Горан Пандев, Владимир Шмицер, Алексей Смертин и другие известные футболисты. Презентация пятого розыгрыша турнира с участием глобального посла проекта, победителя Кубка европейских чемпионов и обладателя «Золотого мяча» Христо Стоичкова состоялась месяцем ранее в Доме футбола.