Иван: говорят, что я похож на Вучинича, но мой любимый игрок Роналду

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван рассказал, на кого похож из форвардов в мировом футболе, кто является его любимым игроком, а также на что чаще всего тратит деньги.
«Не разбрасываюсь деньгами, но если мне что-то нравится, я покупаю. Больше всего денег трачу на одежду и обувь, особенно от Джузеппе Занотти.
Идеальная команда в мировом футболе на данный момент? Де Хеа, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Модрич, Погба, Неймар, Гризманн, Роналду, Ибрагимович.
Роналду — мой любимый игрок. Мне всё в нём нравится: как играет, как выглядит. Видел его фильм и остался очарован. Думаю, многие что-то извлекли из этого фильма.
На кого из нападающих в мировом футболе я похож? Не думал над этим. Мне говорили, что я похож на Мирко Вучинича», — цитирует Ивана Prosport.ro.