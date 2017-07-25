Матч-центр Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Иван: говорят, что я похож на Вучинича, но мой любимый игрок Роналду

25 июля 2017, вторник. 14:36. Футбол

Нападающий «Краснодара» Андрей Иван рассказал, на кого похож из форвардов в мировом футболе, кто является его любимым игроком, а также на что чаще всего тратит деньги.

«Не разбрасываюсь деньгами, но если мне что-то нравится, я покупаю. Больше всего денег трачу на одежду и обувь, особенно от Джузеппе Занотти.

Идеальная команда в мировом футболе на данный момент? Де Хеа, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Модрич, Погба, Неймар, Гризманн, Роналду, Ибрагимович.

Роналду — мой любимый игрок. Мне всё в нём нравится: как играет, как выглядит. Видел его фильм и остался очарован. Думаю, многие что-то извлекли из этого фильма.

На кого из нападающих в мировом футболе я похож? Не думал над этим. Мне говорили, что я похож на Мирко Вучинича», — цитирует Ивана Prosport.ro.

Новичок «Краснодара» Иван выложил картинку с подписью «Хочу хорошо зарабатывать»
Источник: Prosport.ro Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Краснодар Андрей Иван Криштиану Роналду Мирко Вучинич
Новости. Футбол
25 июля 2017, вторник
15:33 Туран решил остаться в «Барселоне»
15:31 Марадона: с новой технологией мой гол Англии отменили бы
15:27 Созин: не убеждён в выходе ЦСКА в групповой этап ЛЧ, АЕК тоже хочет заработать
15:15 Мэр французского города публично съел крысу из-за поражения «ПСЖ» «Барселоне»
15:11 Иван: за каждое признание игроком матча в «Краснодаре» обещали машину и часы
15:04 КДК рассмотрит выход Семшова за пределы технической зоны
14:50 АЕК призвал болельщиков воздержаться от расистских лозунгов на матче с ЦСКА
14:50 «Интер» готов предложить за Артуро Видаля € 45 млн
14:46 Элбер: «Баварии» не нужно приобретать замену Левандовскому
14:36 Иван: говорят, что я похож на Вучинича, но мой любимый игрок Роналду
14:32 Нападающий «Аякса» Дольберг: «Реал» мне подходит
14:27 Генич: новость об уходе Карпина с «Матч ТВ» — шок, с ним было комфортно работать
14:25 В «Монако» не подтвердили договорённость о продаже Мбаппе «Реалу» за € 180 млн
14:20 Ребров, Маклаков и Мацуев проведут жеребьёвку Детского кубка чемпионов
14:15 Полузащитник женской сборной Нидерландов сделала красивый финт в матче Евро
14:04 Полузащитник «Бней-Йегуда» Гордана получил травму в преддверии матча с «Зенитом»
13:58 «Урал» объявил конкурс на создание дизайна для клубного трамвая
13:49 Новичок «Краснодара» Иван выложил картинку с подписью «Хочу хорошо зарабатывать»
13:35 Лукаку считает, что он очень далёк от Роналду и Левандовского
13:33 Marca: «Реал» договорился с «Монако» о покупке Мбаппе за € 180 млн
13:32 Корнаухов: не жду от Гончаренко никаких экспериментов в матче с АЕК
13:26 Бышовец: по сумме двух матчей ЦСКА должен проходить АЕК
13:17 «Бенфика» не заинтересована в возвращении Саншеша
13:07 Лео: хочу провести в России хороший сезон, а затем переехать в Европу
12:57 На арене в Волгограде начался монтаж крыши площадью 77 тыс. квадратных метров
12:54 Команды Халка и Витселя могут не сыграть в новом сезоне китайской Суперлиги
12:41 Гендиректор «Динамо»: задолженность по премиальным погасится из средств ВТБ
12:39 Кан — Нойеру: голкиперы всегда были лучшими капитанами команды
12:29 Гришин: после игр с «Анжи» и «Локомотивом» есть некоторые опасения за ЦСКА
12:28 Касемиро одобряет приобретение «Реалом» нападающего Винисиуса Жуниора
12:23 Игроки ЦСКА собрались на дневную разминку перед матчем с АЕК
12:21 Руководство «Бетиса» сообщило Зозуле, что не рассчитывает на него
12:07 Форвард «Урала» Ильин оправился от травмы и, вероятно, сыграет с «Уфой»
12:03 Чанов: надеюсь, серия Акинфеева в ЛЧ сегодня прервётся
12:00 Кузяев: на улицах пока никто не узнаёт, мне особо и не нужна эта слава
11:59 Полузащитник «ПСЖ» Мотта расписался на одежде детей после матча с «Тоттенхэмом»
11:44 Кузяев: позвонил отец и поставил меня перед фактом: «Зенит» покупает тебя»
11:40 «Рома» договорилась с Найнгголаном о продлении контракта
11:37 Льорис: в новом сезоне «Тоттенхэм» по-прежнему будет конкурентоспособен
11:36 Чоловяга: лишь через победы сборная России сможет завоевать любовь болельщиков
11:35 «Факел» объявил о смене генерального директора клуба
11:35 Оляс: говорил с Пересом, «Реал» хочет высококлассного французского нападающего
11:30 Неймар выдвинул «ПСЖ» условие о покупке четырёх игроков
10:58 Ван Марвейк: ван Боммель не будет спортивным директором «Баварии»
10:51 Защитник «Сан-Паулу» Кайо сообщил, что не собирается переходить в «Зенит»
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com, 2000–2017