«Тамбов» заявил защитника из Кот-д'Ивуара

«Тамбов» заявил ещё одного защитника для участия в ФНЛ. Выступать в команде Андрея Талалаева будет 22-летний Куасси Куаджа.
До приезда в Европу новобранец тамбовской команды играл у себя на родине в Кот-д’Ивуаре. Летом 2014 года подписал контракт с молдавским клубом «Саксан», а весной следующего года отправился в аренду в румынский клуб «Астра». Затем выступал за белорусский «Слуцк» и казахстанский «Актобе».
В «Тамбове» Куасси Куаджа будет выступать под 45-м номером. После трёх туров ФНЛ «Тамбов» занимает 14-е место.
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