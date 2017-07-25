Егоров: Ари не нарушал правил на Васине в эпизоде с голом «Локомотива»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров разобрал спорные эпизоды матча второго тура РФПЛ ЦСКА — «Локомотив» (1:3). Ранее футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что главный судья матча Сергей Карасёв ошибся, засчитав второй гол «железнодорожников» после того, как Ари оттеснил Виктора Васина и переиграл Игоря Акинфеева.
«65-я минута, Ари борется с Васиным. Фантазировать в этой ситуации не стоит. Футбол — контактный вид спорта, и Ари не нарушал никаких правил. Он в силу своей мощи и, может, хитрости обыграл соперника и забил чистый гол. 81-я минута, Ари получает травму после контакта с Головиным. Хочу пожелать нападающему скорейшего выздоровления. Что касается паузы судьи, то Головин пытался сыграть в мяч, просто возник несчастный случай. Видимо, попал в колено, и отсюда травма. Сергей, наверное, вообще сначала не хотел показывать карточку, но затем увидел травму. Головин, возможно, даже задел мяч, но при этом попал в колено. А реакция Сёмина — это просто его стиль. Посмотрели бы мы видеоповтор, и он бы всё равно говорил про красную карточку. 54-я минута, Тарасов получает карточку. Повтор доказывает правоту судьи. Игрок „Локомотива“ выставил руку и попал в лицо Витиньо. Если бы был удар, то это была бы красная, а так жёлтая. По этому решению не должно быть вопросов.
После игры ЦСКА — «Зенит» я резко ответил Гончаренко. Он высказался на эмоциях, и я тоже, наверное, перегнул палку. Мне не следовало отвечать в эфире. И, когда я пришёл на матч ЦСКА с «Локомотивом», мы столкнулись в подтрибунном помещении. Извинился перед ним, сказал, что мне это делать не следовало", — заявил Егоров в эфире программы «Свисток».
Видео гола можно посмотреть в «твиттере» РФПЛ.