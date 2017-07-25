Мане и Ингс вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля»

Нападающие «Ливерпуля» Садио Мане и Дэнни Ингс вернулись к тренировкам в общей группе после травм.
Как сообщает официальный сайт английского клуба, во вторник утром Мане и Ингс работали вместе с товарищами по команде.
Мане выбыл из строя в начале апреля и перенёс операцию на колене. Ингс находился в лазарете из-за повреждения колена с октября прошлого года.
Оба футболиста будут включены в состав «Ливерпуля» для участия в предсезонном тренировочном сборе в Германии.
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Мане вернётся в общую группу «Ливерпуля» на следующей неделе