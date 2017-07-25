Безуглов: над Файзулиным смеются только полные идиоты

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, почему полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин не играет с сентября 2015 года.
«Файзулин уже крутил велосипед, бегал, но в самой финальной точке колено опять отекло. Теперь всё заново. Раз за разом. Над Витей смеются только полные идиоты. По сути, это трагедия в карьере очень хорошего игрока и настоящего профи. Да, случилась проблема с коленом, неудачно провели операцию. Где тут повод для шутки? В том, что он деньги зарабатывать продолжает и не уходит? Вопрос вообще не в финансах. Он вернуться мечтает, играть. Мы все хотели бы верить, что шансы есть. Точно можно сказать, что Файзулин — человек, который не сдастся», — сказал Безуглов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Полное интервью с Эдуардом Безугловым читайте на «Чемпионате» в скором времени.