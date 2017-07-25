«Копенгаген» проиграл «Вардару» в первом матче 3-го раунда отбора Лиги чемпионов

«Копенгаген» потерпел минимальное поражение от «Вардара» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Скопье на стадионе «Филип II Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол в середине второй половины игры забил бразильский нападающий македонской команды Жонатан Балотелли.
Ответная игра между «Вардаром» и «Копенгагеном» пройдёт 2 августа в Дании на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало встречи запланировано на 21:00 по московскому времени.
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