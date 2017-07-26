Эмери отказался говорить о трансфере Неймара на пресс-конференции

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери не стал комментировать слухи о возможном трансфере нападающего «Барселоны» Неймара.
«Неймар? Я хочу говорить только о настоящем. В данный момент мы сосредоточены на подготовке к матчу с „Ювентусом“. Ведётся ли работа на трансферном рынке? Клуб работает очень хорошо, и мы продолжим работать, чтобы рассчитывать на проведение успешного сезона», — приводит слова Эмери сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что футболисты и руководство каталонского клуба прилагают немало усилий для того, чтобы отговорить Неймара от перехода в «ПСЖ», который предлагает ему зарплату в размере € 30 млн в год.
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