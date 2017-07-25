Неймар выдвинул «ПСЖ» условие о покупке четырёх игроков

Нападающий «Барселоны» Неймар выдвинул «ПСЖ» некоторые требования, чтобы согласиться на переход в этот клуб, сообщает Le Parisien.
Согласно информации источника, он потребовал от «ПСЖ» приобрести четырёх игроков, а одному из своих футболистов дать статус неприкосновенного. Речь идёт о полузащитнике Лукасе Моуре. Что же касается новых игроков, то один из этих четырёх уже приобретён: это экс-защитник «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Дани Алвес. Кроме того, Неймар хочет видеть в составе парижан полузащитника «Ливерпуля» Коутиньо. Имена двух других игроков пока остаются неизвестными.
Ранее сообщалось, что футболисты и руководство каталонского клуба прилагают немало усилий к тому, чтобы удержать Неймара от перехода в «ПСЖ», который, по сообщениям СМИ, предлагает ему зарплату в размере € 30 млн в год.