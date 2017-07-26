«Рома» вырвала победу у «Тоттенхэма» на Международном кубке чемпионов

В Нью-Джерси завершился матч Международного кубка чемпионов между «Тоттенхэм Хотспур» и «Ромой». Встреча, проходившая на «Ред Булл Арене», завершилась победой римской команды — 3:2.
В первом тайме зрители увидели лишь один гол. На 13-й минуте Диего Перотти вывел «волков» вперёд, реализовав пенальти. На 70-й минуте Дженгиз Ундер удвоил преимущество «Ромы».
Концовка матча получилась драматичной. «Тоттенхэм» практически ушёл от поражения благодаря голам Гарри Уинкса (87-я минута) и Винсента Янссена (90+1), однако точный удар Марко Туминелло на второй компенсированной минуте всё же принёс победу «Роме».
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