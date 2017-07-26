Кавани: лучшие футболисты мира уже играют за «ПСЖ»

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани прокомментировал возможный переход в парижский клуб нападающего «Барселоны» Неймара.
«Это отличный игрок. Любой хотел бы играть с великолепными футболистами. Сейчас много разговоров о трансферах, но, на мой взгляд, лучшие футболисты в мире уже играют за «ПСЖ». Если же у нас появятся новички, мы их тепло встретим», — приводит слова Кавани Marca.
Ранее сообщалось, что футболисты и руководство каталонского клуба прилагают немало усилий к тому, чтобы удержать Неймара от перехода в «ПСЖ», который, по сообщениям СМИ, предлагает ему зарплату в размере € 30 млн в год.
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