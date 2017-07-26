«СКА-Хабаровск» подписал контракт с защитником сборной Грузии Наваловским

«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с защитником сборной Грузии Георгием Наваловским, сообщается на официальном сайте клуба. 31-летний футболист перебрался в Хабаровск на правах свободного агента. Сроки соглашения неизвестны.
Наваловский уже выступал за «СКА-Хабаровск» (ранее — «СКА-Энергия») с 2013 по 2014 год, а также во второй половине сезона-2015/16. Кроме того, футболист поиграл в России за «Анжи», «Волгу», «Тосно» и «Металлург-Новокузнецк». Последним клубом защитника был азербайджанский «Нефтчи».
В составе сборной Грузии Наваловский провёл 22 матча.