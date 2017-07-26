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Элбер: Томас Мюллер должен забыть минувший сезон

26 июля 2017, среда. 07:58. Футбол

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Элбер советует форварду команды Томасу Мюллеру не вспоминать о минувшем сезоне. Футболист сыграл в чемпионате Германии слабо и не всегда попадал в основной состав.

«Я жду от Мюллера, что он вновь будет демонстрировать достойный футбол. Томас должен забыть минувший сезон, он не был оптимальным. Он должен получать наслаждение от футбола и быть полезен команде», — приводит слова Элбера Abendzeitung.

По итогам последнего сезона Мюллер принял участие в 29 матчах Бундеслиги, став автором 5 голов и 12 результативных передач.

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Источник: Abendzeitung Сообщить об ошибке
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Бавария Томас Мюллер
Новости. Футбол
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