Элбер: Томас Мюллер должен забыть минувший сезон

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Элбер советует форварду команды Томасу Мюллеру не вспоминать о минувшем сезоне. Футболист сыграл в чемпионате Германии слабо и не всегда попадал в основной состав.
«Я жду от Мюллера, что он вновь будет демонстрировать достойный футбол. Томас должен забыть минувший сезон, он не был оптимальным. Он должен получать наслаждение от футбола и быть полезен команде», — приводит слова Элбера Abendzeitung.
По итогам последнего сезона Мюллер принял участие в 29 матчах Бундеслиги, став автором 5 голов и 12 результативных передач.
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