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Маскерано: Вальверде хочет привить нам некоторые нюансы игры «Атлетика»

26 июля 2017, среда. 09:15. Футбол

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано рассказал о работе под руководством нового главного тренера команды Эрнесто Вальверде, который ранее возглавлял «Атлетик» из Бильбао. Аргентинский футболист доволен тем, что работает под руководством этого специалиста.

«Концепции Вальверде подтверждают то, что мы видели в последние годы в игре „Атлетика“. Тренер просит от нас агрессивной игры, доминирования над соперниками и осуществления прессинга на их поле, а также максимального возможного контроля мяча. Вальверде хочет привить нам некоторые нюансы игры „Атлетика“, — приводит слова Маскерано Marca.

Анри: если кто-то и разбирается в игре «Барселоны», то это Вальверде
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Теги
Атлетик Б ФК Барселона Хавьер Маскерано Эрнесто Вальверде
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